Covid-19. Virologo Crisanti su De Laurentiis: “Un irresponsabile”

Coronavirus. Aurelio De Laurentiis positivo insieme alla moglie. Ad esprimersi sulla questione ai microfoni della trasmissione “Agorà” in onda sui Rai tre è il virologo Andrea Crisanti. Il direttore di Microbiologia presso l’Università di Padova ha definito il patron del Napoli un“irresponsabile”. Lo stesso infatti, nonostante alcuni sintomi destanti preoccupazione, ha comunque deciso di prendere parte all’incontro della Lega Calcio a Milano.

“Una persona che sta male dovrebbe rimanere a casa, specie in queste situazioni. Una persona come lui dovrebbe dare esempio avendo una elevata visibilità” ha aggiunto. Il dottore è intervenuto a tal proposito in riferimento ad un intervento sulla vicenda covid in generale. Il nostro paese sembra essere ripiombato a pochi mesi fa, la Campania in particolare la regione più colpita. ” Siamo ancora in una situazione di equilibrio gestibile” dice il virologo nonostante l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, registri 1.597, oltre 150 in più rispetto a ieri (1.434). C’è chi non la pensa così e si fa prendere dal panico. Chissà se De Laurentiis replicherà.

La paura di un possibile contagio mista alla preoccupazione di un nuovo lockdown invadono le nostre menti ogni giorno. Crisanti tra l’altro in questi giorni ha ricevuto tanti invito per entrare in politica ma afferma: “Per me è più importare contrastare il virus che fare politica”.