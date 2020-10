Il monitoraggio settimanale Covid-19, a cura del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, conferma il progressivo peggioramento della situazione Coronavirus Italia. Ciò stando all’ultima analisi effettuata sul periodo che va dal 21 al 27 settembre, pubblicata di recente sul sito.

Il virus circola in tutto il Paese. L’aumento di casi segnalati in Italia si riconferma per la nona settimana consecutiva. In particolare, questa settimana si osserva un lieve incremento dell’età mediana dei contagiati (42 anni contro i 41 della settimana precedente).

Continua a scendere la percentuale di casi importati dall’estero e da altre regioni. Si mantiene, invece, stabile il numero di casi rilevati attraverso il tracciamento dei contatti mentre aumenta quello dei contagi identificati tramite screening.

L’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01. Sono 12 le Regioni/PPAA con un RT maggiore di 1: tra queste Piemonte (1.22), Sicilia e Campania (entrambe con 1.19). Quest’ultima ha toccato quasi i 400 contagi giornalieri.

Sono stati riportati 3.266 focolai attivi, di cui 909 nuovi. Di questi, 14 potrebbero essere legati all’ambito scolastico. Tale impatto, tuttavia, potrà essere valutato con maggior accuratezza nelle prossime settimane. A livello nazionale continua a salire anche il numero dei ricoverati e dei pazienti in terapia intensiva.

Il peggioramento della situazione Coronavirus, messo in luce dal monitoraggio settimanale Covid-19, si riflette in un maggiore carico dei servizi sanitari. Un rilassamento delle misure anti-contagio renderà inevitabile il rischio di un ulteriore peggioramento epidemico.