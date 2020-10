Il bollettino nazionale del 16 ottobre 2020 conta 10.010 nuovi casi, a fronte di 150.377 tamponi in più (oltre 10.000 in meno rispetto a ieri). Ciò stando ai dati riportati dal Ministero della Salute che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al Coronavirus in Italia.

Ancora in testa la Lombardia con 2.419 nuovi casi, seguita dalla Campania con 1.261. Superano quota 700 il Piemonte (+821) e Veneto (+704).

COVID ITALIA – IL BOLLETTINO DI IERI

Il numero di decessi sale a 36.427, +55 nelle ultime 24 ore. Sono 6.178 i ricoverati con sintomi, +382 dall’ultimo aggiornamento, e 638 i pazienti in terapia intensiva (+52). In isolamento domiciliare si trovano 100.496 persone.

Il numero di guariti si attesta a 247.872, +1.908 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in aumento, raggiungendo i 107.312 contro i 99.266 di ieri. Dall’inizio della pandemia, stando ai dati del bollettino nazionale del 16 ottobre, hanno contratto il Coronavirus 391.611 persone.