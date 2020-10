Scafati – interrogazione bendata. Da Scafati, in provincia di Salerno, arriva una denuncia che ha dell’incredibile. Un episodio davvero grave che, se fosse verificato, porterebbe certamente delle conseguenze molto gravi.

Con la chiusura delle scuole si è passati alla dad (didattica a distanza), ma non tutti la userebbero in maniera corretta. Durante un’interrogazione un insegnante avrebbe imposto all’alunna di mettere una benda sugli occhi, per impedirle di copiare e leggere durante la verifica. Un’imposizione davvero estrema, che lederebbe alla libertà vigente sul nostro territorio e potrebbe costituire anche violenza psicologica su minore.

A denunciare l’accaduto è stato un consigliere comunale di Scafati, Mariano Jodice, che ha pubblicato la foto su Facebook accompagnata da un duro commento, in cui invoca l’intervento del preside dell’istituto in questione:

“Persona degna di assoluta fede ha sottoposto alla mia attenzione questa foto.

La protagonista una liceale di Scafati ( Sa) che sta affrontando un’ interrogazione in DAD bendata. Spero che il dirigente del Liceo in questione intervenga per mettere fine a tali azioni vergognose e lesive per il benessere psico fisico di minori“.