Coronavirus in Italia, buone notizie: è boom di guariti, +21.554

Il Ministero della Salute ha comunicato i dati di oggi relativi alla situazione Covid – 19 in Italia. Di seguito il bollettino del giorno 16 novembre 2020.

Covid Italia: i contagi di oggi

Il bollettino nazionale di oggi, 16 novembre 2020, conta 27.354 (ieri 33.979) nuovi casi a fronte di 152.663 tamponi (ieri 195.275). Ciò stando ai dati riportati dal Ministero della Salute che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al Coronavirus in Italia.

In testa la Lombardia con 4.128 nuovi contagi (ieri 8.060). Seguono Campania (+4.079), e Piemonte 8 (+3.476). Il numero di decessi sale a 45.733, +504 nelle ultime 24 ore. Sono 32.536 i ricoverati con sintomi, contro i 32.047 di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 3.492, +70 dall’ultimo aggiornamento. In isolamento domiciliare si trovano 681.756 persone.

Il numero di guariti si attesta a 442.364, +21.554 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in aumento raggiungendo i 717.784, contro i 712.490 di ieri (+5.294). Dall’inizio dell’epidemia, stando al bollettino nazionale di oggi, 16 novembre 2020, hanno contratto il Coronavirus 1.205.881 persone.