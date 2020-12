Questa mattina, l’Umbria ha ricevuto il presepe napoletano dalla Regione Campania che sta donando il tradizionale manufatto ad ogni Regione e Provincia Autonoma d’Italia. Si tratta di un’iniziativa per promuovere e sostenere l’artigianato campano.

La Regione Umbria riceve il presepe napoletano

Diverse le Regioni che, ricevuto il dono, hanno esposto in bella mostra il simbolo per eccellenza dell’artigianato partenopeo. Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, ha dichiarato: “Con grande gioia abbiamo accolto il presepe donatoci dalla Regione Campania. Non a caso lo abbiamo collocato al piano nobile di Palazzo Donini, nella sala antistante la presidenza della Giunta regionale.”

“I presepi napoletani sono tra i simboli più popolari del Natale e la capacità artigianale dei loro esecutori rappresenta la testimonianza di una eccellenza che ha reso queste realizzazioni famose in tutto il mondo. Si tratta di un dono particolarmente gradito in Umbria perché proprio da San Francesco, a Greccio, ha preso avvio la tradizione del presepe.”

Il presepe è stato realizzato ed allestito da Antonio Genovese, titolare di un’azienda di San Gregorio Armeno, storica via dei presepi. Ha una dimensione di circa due metri in larghezza ed entrerà a far parte del patrimonio della Regione Umbria.

Ancor prima dell’Umbria, anche la città di Bergamo aveva espresso enorme gratitudine per aver ricevuto il presepe napoletano.