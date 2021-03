Continua a salire il numero di vittime da Covid-19. nella lunga lista di vittime entra ora il nome deldi, in provincia di. Aveva contratto il Covid qualche giorno fa. In questi ultimi giorni, le condizioni si erano aggravate notevolmente e piuttosto velocemente. Ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell, l’uomo non ce l’ha fatta, diventando l’ennesima vittima del virus. Si è spento così all’età didurante la scorsa notte.

Un dolore profondo per tutti i familiari e conoscenti. Proprio i Carabinieri, sulla propria pagina Facebook, hanno deciso di dedicargli un post commemorativo. “Il Lgt Baldassarre Nero era un punto di riferimento per tutta la Stazione di Macerata Campana (CE), che guidava con impegno e dedizione.” Come scritto nel post, l’Arma dei Carabinieri dice addio ad un uomo che, per il suo coraggio e abnegazione, nel 2012 fu decorato con la Medaglia d’Argento al valore dell’Arma. Il maresciallo Baldassarre Nero, infatti, “a proprio rischio” viene sottolineato nel post, fermò un uomo armato che minacciava i passanti. “Di lui resterà sempre il ricordo vivido e sentito. Ciao Baldassarre!” concludono il post. Cavaliere della Repubblica e medaglia al valore civile, il comandante Nero è stato un punto di riferimento per il territorio avvicinando molti ragazzi alla legalità con il suo esempio.