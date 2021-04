Covid Italia: il bollettino di oggi 18 aprile

Covid Italia, il bollettino di oggi 18 aprile 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 12.694 i nuovi positivi a fronte di 230.116 tamponi effettuati. La

In testa ancora la Lombardia con 1.782 nuovi contagi. Seguono Campania (+1.700), Puglia (+1.278) e Lazio (+1.127).

COVID ITALIA – IL BOLLETTINO DI IERI

Il numero di decessi sale a 116.927 +251 nelle ultime 24 ore. Sono 23.648 i ricoverati con sintomi, con un calo di ben 452 unità rispetto a ieri. Di questi, i pazienti in terapia intensiva si attestano a 3.311, con un decremento complessivo di 29 unità rispetto a ieri e 163 ingressi giornalieri.

Il numero di dimessi e guariti in Italia si attesta a 3.248.593, +13.134 nelle ultime 24 ore. Buone notizie anche per quanto riguarda il numero di attualmente positivi, che appare ulteriormente in calo raggiungendo le 504.611 unità (-697).

Degli attualmente positivi, si trovano in isolamento domiciliare 477.652 persone. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 18 aprile 2021, hanno contratto il coronavirus 3.870.131 persone in Italia. In generale, rispetto a ieri, si assiste ad un incremento nel tasso di positività. In compenso continuano a calare i ricoveri e si registrano meno decessi (ieri erano +310, oggi +251). Resta alto in numero dei guariti.