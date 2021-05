– Consueto aggiornamento con il bollettino Covid della Regione Campania, che comunica i dati presenti sul territorio. Oggi sono 946 i nuovi positivi a fronte di 18.390 tamponi effettuati. Il tasso di positività è nuovamente in calo e si attesta al 5,1%, rispetto al 6,32% di ieri.

In diminuzione anche la percentuale di sintomatici, 292 su 946 , e cioè il 30,86% (ieri erano il 36,85%). I decessi sono 8, in netto calo rispetto all’aggiornamento di ieri, che ne contava 24. I guariti di oggi sono 1.431, in calo rispetto al bollettino di ieri ma comunque in numero elevato. Ciò si riflette anche sull’andamento dei ricoveri: mentre il numero di posti occupati in terapia intensiva è invariato, in degenza ordinaria si contano 51 ricoverati in meno.

Covid Campania: il bollettino di oggi 15 maggio 2021

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 946 (*)

di cui

Asintomatici: 654 (*)

Sintomatici: 292 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 18.390

Tamponi antigenici del giorno: 6.491

Deceduti: 8 (**)

Totale deceduti: 6.805

Guariti: 1.431

Totale guariti: 323.754

** 7 deceduti nelle ultime 48 ore e 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 102 (invariato)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.196 (-51)

*** Posti letto Covid e Offerta privata.

