Covid Italia: il bollettino del 17 maggio

Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso il bollettino covid di oggi, domenica 17 maggio. Sono 3.455 i nuovi positivi a fronte di118.924 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è del 2,9%, quasi stabile rispetto a ieri quando si attestava al 2,8%.

In testa la Lombardia con 675 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 550. Nessuna Regione, dunque, supera i 700 contagi giornalieri.

COVID ITALIA – IL BOLLETTINO DI IERI

Il numero di decessi sale a 124.296, +140 nelle ultime 24 ore. Sono 12.024 i ricoverati con sintomi, -110 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 1.754 con un decremento di 25 unità, e 69 gli ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 309.113 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.715.389 +9.305 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in ulteriore diminuzione raggiungendo i 322.891 casi (-5.991). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 17 maggio 2021, hanno contratto il coronavirus 4.162.576 persone in Italia.

In generale, rispetto a ieri, si mantiene quasi stabile il tasso di positività. Si registra un numero superiore di decessi mentre quello delle guarigioni subisce un lieve decremento. Continuano a calare i ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva.