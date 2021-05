Covid Italia: il bollettino del 22 maggio 2021

Covid Italia, il bollettino di oggi 22 maggio 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono4.717 i nuovi positivi a fronte di 286.603 tamponi effettuati.ancora in calo rispetto a ieri quando si attestava all’1,93%.

In testa la Lombardia con 828 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 565. Tutte le altre Regioni non superano i 500 contagi giornalieri.

COVID ITALIA – IL BOLLETTINO DI IERI

Il numero di decessi sale a 125.153, +125 nelle ultime 24 ore. Sono 9.488 i ricoverati con sintomi (-437). I pazienti in terapia intensiva sono 1.430 (-39), con 64 ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 272.826 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.779.293, +12.633 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in diminuzione raggiungendo i 283.744 casi (-8.044). Ad oggi, 22 maggio 2021, hanno contratto il coronavirus 4.188.190 persone in Italia.

In generale, rispetto a ieri, continua a calare la percentuale dei positivi attestandosi all’1,6%. In più, dall’ultimo aggiornamento, cala anche il numero dei nuovi decessi scendendo al di sotto della soglia dei 200 (ieri erano +218). Rimane quasi stabile il numero dei guariti mentre i ricoveri continuano a scendere, procedendo con lo sfollamento sia dei reparti di terapia intensiva che di quelli in area medica.