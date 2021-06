Oggi la. A parlare è l’assessore all’istruzioneche descrive questa giornata di svolta per i ragazzi dai 17 ai 20 anni.

“Oggi è una giornata che rende liberi tanti giovanissimi, che sono molto contenti di partecipare perché non ne possono più di questa pandemia terribile. Gli adolescenti giustamente hanno voglia di socialità e quindi era giusto proteggerli e restituire loro quanto gli è stato tolto”. Queste le parole dell’assessore Fortini riportate dall’Ansa.

Inoltre Fortini continua: “La partecipazione così massiccia che vedo fa ben sperare, al momento in Campania abbiamo 22.000 ragazzi prenotati sui circa 70.000 maturandi, ma 15.000 erano stati già vaccinati perché caregiver o conviventi con persone fragili. Le vaccinazioni si possono fare anche successivamente e quindi questo è risultato di oggi già straordinario”.

I giovani, in generale, hanno dimostrato di volersi affidare alla scienza e vaccinarsi per poter ritornare a vivere. Dunque si tratta di una fascia d’età che fa ben sperare.

Infatti le parole dell’assessore Fortini sono cariche di positività: “Da qualche settimana sento che la situazione sta migliorando, rispetto allo scorso anno c’è un netto miglioramento e stiamo anche facendo le vaccinazioni, questo ci lascia ben sperare mentre andiamo verso l’inizio del prossimo anno scolastico. Bisogna sempre stare attenti, continuare con le misure sicurezza, la mascherina e il distanziamento ma è chiaro che possiamo ben sperare che stiamo uscendo da questo incubo”.

Affidarsi ai vaccini sembra l’unica strada per un pronto ritorno alla normalità, ed i giovani ne sono più che coscienti. Questo è stato dimostrato dal numero di prenotazioni durante i vari open day organizzati, come l’open day per la fascia d’età 20 – 39 anni.