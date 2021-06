Covid Italia – bollettino 3 giugno 2021

Covid Italia, il bollettino di oggi 3 giugno 2021 – Il Ministero della Salute , che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi.. La percentuale di positività è del 2%, in netto aumento rispetto a ieri, quando si attestava all’1,28%. C’è da considerare anche che i tamponi effettuati oggi sono di numero molto inferiore rispetto a ieri (-129.129).

In testa la Lombardia con 277 nuovi contagi. Segue la Sicilia che oggi registra 254 casi e poi l’Emilia-Romagna con 232. La Campania registra invece un aumento di 218 nuovi casi covid e 8 decessi.

Covid Italia – il bollettino di ieri

Il numero di decessi sale a 126.342,+59 nelle ultime 24 ore. Sono 5.717 i ricoverati con sintomi (-141 nelle ultime 24 ore). I pazienti in terapia intensiva sono 892, con un decremento di 41 unità rispetto a ieri, e 24 gli ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 198.953 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.893.259, +6.392 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in ulteriore diminuzione e raggiunge i 205.562 casi (-4.488 rispetto a ieri). Ad oggi, 3 giugno 2021, hanno contratto il coronavirus 4.225.163 persone in Italia.

In generale, rispetto a ieri, aumenta, seppur leggermente, il tasso di positività. Dall’ultimo bollettino si assiste ad un calo dei decessi giornalieri (ieri erano +62, oggi +59) e ad un notevole decremento dei nuovi guariti che superano le 6.000 unità (ieri erano +18.535). Continuano a diminuire i ricoverati, sia in terapia intensiva che in area medica. Probabilmente i numeri bassi dei tamponi di oggi, si riferiscono alla giornata di ieri – rossa sul calendario – dove sono stati effettuate quindi meno analisi.