Napoli prosegue la sua corsa verso l’immunizzazione di massa. Il prossimo weekend farà tappa al Vomero il centro vaccini mobile dell’ASL Napoli 1, che dopo il Rione Sanità, Ponticelli e Scampia, sarà accolto in due splendidi luoghi d’interesse:

Le due sedi museali fanno parte della Direzione regionale Musei Campania, che offre così il suo supporto alla campagna vaccinale contro il Covid-19, in stretta sinergia con la Regione Campania. La postazione mobile per le vaccinazioni sarà allestita nella Villa Floridiana venerdì 4 e sabato 5, a Castel Sant’Elmo domenica 6, dove a partire dalle 9 e per l’intera giornata, i prenotati che avranno ricevuto la convocazione potranno vaccinarsi.

Ricordiamo infatti che dal 5 al 7 giugno sono previsti a Napoli ben tre open day vaccinali, in cui i partecipanti potranno ricevere il farmaco prodotto da Pfizer/BioNtech. Nel frattempo continuano le vaccinazioni negli hub vaccinali di Mostra d’Oltremare, Capodimonte, Stazione Marittima, Museo Madre e Capodichino.

Nelle giornate dedicate ai vaccini, sia la Villa Floridiana che Castel Sant’Elmo resteranno regolarmente aperti al pubblico. Saranno infatti predisposti percorsi differenziati per i visitatori e per i vaccinandi, che potranno visitare il Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana e Castel Sant’Elmo con il Museo Novecento a Napoli.

I napoletani potranno quindi cogliere l’occasione per godere della bellezza dei luoghi, conoscere e ritrovare una delle maggiori collezioni italiane di arti decorative occidentali e orientali, da poco riaperta al pubblico, insieme alle opere site-specific e alla ricca collezione di arte contemporanea napoletana di Castel Sant’Elmo.

L’accesso per i vaccinandi alla Villa Floridiana sarà esclusivamente da via Falcone, mentre resterà dedicato ai visitatori del parco e del museo l’ingresso da via Cimarosa. Unico ingresso da Via Angelini a Castel Sant’Elmo, dove percorsi facilitati consentiranno l’accesso dei visitatori alla biglietteria e agli spazi museali.