Nonostante da ieri sera alle 22 sia aperta la piattaforma in Campania per gli over 12 che ancora non hanno fatto il vaccino, continua da parte delle Asl la corsa per somministrare più dosi possibili. Per questo motivo, dopo l’ Open Day di AstraZeneca indetto dell’Asl Napoli 3 per domenica 6 giugno , ecco che l’ha deciso per un altro Open Day.

Si somministreranno vaccini per i cittadini dai 16 ai 59 anni in tre open day (Pfizer) da sabato 5 a lunedì 7 giugno, presso i centri vaccinali Mostra d’oltremare, hangar Atitech (Capodichino) e Fagianeria Real Bosco di Capodimonte. Si aprono oggi alle 18,00 le prenotazioni.

Saranno 16.800 le dosi disponibili, che verranno suddivise in questo modo:

Hangar Atitech (Capodichino) – sabato 5 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 30/59 6.110 dosi ; domenica 6 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 18/29 6.110 dosi

Fagianeria Real Bosco Capodimonte – sabato 5 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 16/18 1.200 dosi; domenica 6 giugno ore 8,00/20,00 fascia età 16/18 1.200 dosi

Mostra d’oltremare (Fuorigrotta) – domenica 6 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 18/59 5.070 dosi; lunedì 7 giugno ore 8,00/21,00 fascia età 18/59 5.070 dosi.

“E’ bene chiarire che in entrambi i centri vaccinali l’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli. Per prenotare basta collegarsi al link opendayvaccini.soresa.it e compilare i campi a disposizione. Verrà richiesto il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria, un riferimento di cellulare e e-mail del vaccinando”, comunica l’Asl.

“Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro. Si ribadisce che l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione“.