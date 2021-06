Addio a Guglielmo Epifani, ex leader della Cgil ed ex segretario del PD, che è morto all’età di 71 anni dopo una breve malattia contro la quale ha combattuto. Epifani era nato a Roma nel 1950, ma i suoi genitori avevano origini campane. Ha iniziato la sua carriera da dirigente sindacale diventando segretario generale aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai nel 1979.

Nel corso della sua carriera politica è stato vice di Sergio Cofferati, ex segretario generale Cgil, dal 1994 al 2002 di cui prende il posto alla scadenza del mandato e fino al 2010. Tanti i messaggi arrivati dal mondo politico per ricordare e dire addio a Guglielmo Epifani, tra cui quello dell’attuale leader della Cgil, Maurizio Landini, intercettato da Ansa all’uscita dal Nazareno: “E’ una pessima notizia. Guglielmo ha dato la sua vita per il sindacato. In questo momento siamo vicini alla moglie. Vedremo come organizzare il suo ricordo. Il suo impegno, la sua esperienza rimarranno per sempre come esempio di cosa vuol dire essere un dirigente del sindacato“.

Dalla Campania, regione alla quale ha legato la sua storia e la sua carriera politica, è arrivato il messaggio di cordoglio da Nicola Ricci, segretario generale Cgil Napoli e Campania, attraverso un post sulla pagina Facebook: “La morte improvvisa di Guglielmo Epifani ci addolora tutti, non solo il gruppo dirigente della Cgil di Napoli e della Campania. Guglielmo, che è stato segretario generale dal 2002 al 2010, ha legato la sua storia e la sua presenza di politico anche alla nostra regione. È stato un protagonista della stagione sindacale in difesa dell’articolo 18 e di molte battaglie sindacali di quegli anni. Il suo impegno e la sua storia saranno sempre attuali“.

Nella lunga carriera ha più volte rifiutato la candidatura alle amministrative, all’europarlamento, ma anche alla poltrona come Sindaco di Napoli. Alle elezioni politiche dello scorso febbraio è stato candidato ed eletto alla Camera dei Deputati come capolista della lista PD circoscrizione Campania I.

Anche Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, ha voluto ricordare Epifani in un post su Facebook:

“Profondo cordoglio e grande commozione per la scomparsa di Guglielmo Epifani. È stato un esponente politico di primo piano della sinistra italiana e del movimento sindacale. Ha guidato la Cgil in anni difficili e di grande trasformazione della nostra società e del mondo del lavoro. Persona garbata, gentile, sempre attenta al dialogo, non ha mai rinunciato alle sue idee. Le nostre condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.