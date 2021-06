Covid Italia: il bollettino dell’11 giugno

Covid Italia, il bollettino di oggi venerdì 11 giugno 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus nel nostro Paese, ha diffuso i dati di oggi. Sono 1.901 i nuovi positivi a fronte di 217.610 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è dello 0,87’%, in calo rispetto a ieri quando si attestava all’1%.

In testa la Sicilia con 273 nuovi contagi. Segue la Lombardia con 270 ulteriori positività. Tutte le altre Regioni contano meno di 200 casi giornalieri, compresa la Campania che ne conta 199.

COVID ITALIA – IL BOLLETTINO DI IERI

Il numero di decessi sale a 126.924, +69 nelle ultime 24 ore. Sono 3.876 i ricoverati con sintomi (-277 nelle ultime 24 ore). I pazienti in terapia intensiva sono 597, con un decremento di 29 unità rispetto a ieri, e 21 gli ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 160.766 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 3.949.597, +5.893 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in ulteriore diminuzione e raggiunge i 165.239 casi (-4.070 rispetto a ieri). Ad oggi, 11 giugno 2021, hanno contratto il coronavirus 4.241.760 persone in Italia.

In generale, rispetto a ieri, il tasso di positività è sceso sotto l’1%. In più si assiste ad un calo dei decessi giornalieri (ieri erano +88, oggi +69). Il numero dei guariti, dall’ultimo aggiornamento, è leggermente diminuito. Sia in terapia intensiva che in area medica si contano meno pazienti.