Covid Italia, il bollettino di oggi 5 luglio 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 480 i nuovi positivi a fronte di 74.649 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è dello 0,64%, quasi stabile rispetto a ieri quando si attestava allo 0,57.

Covid Italia: il bollettino del 5 luglio 2021

In testa il Lazio con 83 nuovi casi. Seguono la Campania con 68 ulteriori positività oltre alla Sicilia e l’Emilia-Romagna, entrambe con 58 nuovi contagi.

Il numero di decessi sale a 127.680, +31 nelle ultime 24 ore. Sono 1.337 i ricoverati con sintomi (-27 rispetto a ieri). I pazienti in terapia intensiva sono in tutto 191, con un decremento di 6 unità, mentre sono 2 gli ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 42.003 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 4.092.586, +1.582 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in ulteriore diminuzione, raggiungendo i 43.531 casi (-1.133). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, 5 luglio 2021, hanno contratto il coronavirus 4.263.797 persone in Italia.

Si assiste ad un incremento del numero di decessi giornalieri (che ieri erano +12) ma il Ministero della Salute sottolinea: “La Regione Campania comunica che dei 16 decessi riportati oggi, 10 decessi sono ascrivibili ad un periodo compreso tra Dicembre 2020 e Giugno 2021. La Regione Liguria comunica che a causa di problemi informatici verificatisi in data 4/7/2021, l’informazione relativa al numero di soggetti guariti è stata erroneamente calcolata. Il dato viene aggiornato e contestualmente rettificato in data odierna. La Regione Toscana comunica che degli 8 decessi riportati oggi, 4 si riferiscono a periodi precedenti”.