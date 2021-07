Covid a Napoli, oltre 50 positivi in un solo giorno: 20 sono già stati vaccinati

L’Asl Napoli 1 Centro ha diramato i dati relativi all’emergenza covid aggiornati al 14 luglio 2021. Ancora una volta l’incremento dei positivi riguarda anche i cittadini che hanno effettuato la prima dose o completato il ciclo vaccinale.

Asl Napoli 1: il bollettino covid del 14 luglio 2021

Sono 51 i nuovi casi registrati sul territorio di competenza dell’Asl Napoli 1 Centro, su un totale di 1.803 tamponi effettuati. La percentuale di positività, dunque, si attesta al 2,83%. Di questi 32 sono asintomatici (62,74%) e 19 manifestano i tipici sintomi dell’infezione (37,26%).

Dei nuovi positivi, in 20 sono già stati vaccinati. Nello specifico sono 14 i vaccinati con prima dose: 10 hanno ricevuto Pfizer, 3 Johnson&Johnson e uno AstraZeneca. La positività al virus è stata rilevata anche in 6 cittadini che hanno effettuato anche il richiamo. Di questi 4 sono stati vaccinati con Pfizer e 2 con AstraZeneca.

Si registra, inoltre, un decesso, avvenuto all’ospedale ‘Loreto Mare’. Sono 3 i nuovi ricoveri in area medica mentre per quanto riguarda le terapie intensive non si registra alcun accesso nella giornata odierna. In più si registrano altre 43 guarigioni.

Al momento si contano 595 positivi attivi con 532 persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in terapia intensiva sono 5 mentre quelli in degenza ammontano a 58. L’aumento dei contagi si rileva anche nei dati diffusi dall’Unità di Crisi Regionale. In Campania, oggi, si registrano 188 ulteriori contagi con un tasso di positività in crescita.