Turista innamorata di Ischia: “Mi sono sentita a casa. Parte del mio cuore è qui”

Una turista romagnola, giunta ad Ischia per trascorrere le vacanze, ha voluto omaggiare l’isola verde, decantando la bellezza del luogo e l’ospitalità degli ischitani che l’hanno accolta.

Turista romagnola innamorata di Ischia: “Parte del mio cuore sarà sempre qui”

Attraverso un lungo post sui social, Giulia ha voluto condividere le emozioni vissute sull’isola campana: “E’ arrivato il momento di salire su ‘Lady Carmela’ e di salutare questa terra e questo mare. Di salutare questa casa, queste persone ospitali e mettermi in viaggio. Sono state due settimane splendide che porterò con me per sempre. Ho conosciuto nuovi amici e ne ho rincontrato di vecchi, ho visitato luoghi quasi inesplorati, che ora fanno parte di me. Ma so che ci sono ancora tante cose meravigliose da scoprire”.

“Un sentito grazie a tutti gli ischitani perché sanno sempre regalare la loro genuinità e spontaneità a chi li incontra. Una parte del mio cuore è qui, sarà sempre qui. Perché in questi luoghi mi sono sentita a casa. E non saranno né il tempo né le circostanze a far scomparire questi sentimenti. Non so quando sarà la prossima volta che ti rivedrò ma sono sicura che, quando sarà, riprenderemo da dove siamo rimasti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Callisesi (@giulia_callisesi)

Non è tardata la risposta dell’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, che ha commentato: “Cara Giulia, ho letto il post con cui saluta l’isola di Ischia. Il compiacimento e l’apprezzamento per le parole che lei ha pronunciato vanno oltre il ruolo di assessore. Lei fa della sua vicenda personale un’esperienza turistica piena e a tutto tondo, emblematica perché rende le sue scoperte un tratto distintivo del viaggio di formazione”.

“Sono orgoglioso, come tutte le persone che hanno a cuore la cura della nostra terra e del suo patrimonio prezioso e inimitabile, che lei nel momento nostalgico del distacco dall’isola di Ischia e dalla sua straordinaria ospitalità già pensa di tornare. Quando accadrà la accoglieremo come una di noi, parte della sua famiglia che la aspetta per riabbracciarla. La Campania l’aspetta, torni presto”.

La Campania, così, continua ad attestarsi come una delle mete preferite dai turisti provenienti da tutto il mondo. Inoltre, il patrimonio paesaggistico e culturale della nostra Regione attira sempre più celebrità internazionali. Basti pensare al cantautore britannico Sting che sta trascorrendo le sue vacanze tra Capri e la Costiera Amalfitana.