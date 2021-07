Nell’attesa che la campagna vaccinale raggiunga anche gli alunni, in Italia si è vaccinato l’85,5% del personale scolastico, mentre questa percentuale in Campania ha raggiunto addirittura il 100%: lo ha affermato il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto in diretta a Tgcom24.

“Ci sono però delle grandi differenze regionali”, ha specificato Bianchi, “ad esempio la Sicilia ha un numero molto più basso. Mi sento con con assessori regionali e dicono che forse c’è un problema di rilevazione, cioè sono stati fatti molti vaccini senza domandare la professione. Ma io credo che sia assolutamente evidente il dato: siamo all’85,5%, un numero straordinariamente più alto della media nazionale“.

Per quanto riguarda le differenze a livello regionale, Bianchi spiega: “Faremo il punto della situazione insieme con tutto il governo, con il ministro della Salute e delle Regioni, ma non dimentichiamo il punto da cui stiamo partendo: l’85% su base nazionale con regioni che hanno già raggiunto il 100% come il Friuli e la Campania“.

La nostra regione dunque si conferma una vera e propria eccellenza dal punto di vista della prevenzione e della responsabilità sociale. Lo stesso Ministro dell’Istruzione ha rinnovato l’appello a sottoporsi al vaccino anti-covid, che “è il vero strumento con cui noi possiamo essere sicuri nel paese e quindi nelle scuole“.

Una linea, quella di Bianchi, condivisa anche dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale ha affermato che da settembre le lezioni non potranno cominciare in presenza a meno che la nostra regione non raggiunga il 70% di studenti vaccinati.