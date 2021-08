L’ultimo saluto a Floriana, travolta e uccisa a 26 anni: proclamato il lutto cittadino

Il sindaco di Monte di Procida ha proclamato il lutto cittadino per la morte di Floriana Carannante, la 26enne travolta da un’auto e mentre viaggiava a bordo di una moto in compagnia del suo fidanzato sulla statale 625 tra Abruzzo e Molise.

Monte di Procida, lutto cittadino per Floriana Carannante

Una vera e propria tragedia che ha sconvolto l’intera cittadinanza che nella giornata di oggi darà l’ultimo saluto alla giovane Floriana. Intanto le forze dell’ordine hanno raggiunto l’uomo che era alla guida dell’auto che si sarebbe dato alla fuga a seguito dello schianto: è stato trovato positivo alla cannabis ed è, dunque, accusato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti, omissione di soccorso e lesioni personali.

A Monte di Procida oggi è il giorno del dolore così come reso noto dall’amministrazione comunale: “Il sindaco, con l’ordinanza n. 17 dell’11 agosto 2021, proclama il lutto cittadino per l’intera giornata di giovedì 12 agosto in occasione della celebrazione dei funerali della concittadina tragicamente scomparsa”.

“La proclamazione del lutto è il modo con il quale l’amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per il tragico evento, esprimendo massima vicinanza alla famiglia Carannante”.

Per tutta la giornata presso le sedi comunali saranno esposte le bandiere a mezz’asta. In più il Comune annuncia: “L’accensione delle luminarie viene rinviata a dopo il 13 agosto e sono state sospese tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici per i giorni 12 e 13. Si invitano gli esercizi commerciali a sospendere l’attività ed abbassare le saracinesche dei negozi contestualmente alla celebrazione delle esequie”.