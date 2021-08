Palma Campania piange la scomparsa del professor Mario Malinconico, scienziato di fama internazionale e asso nel campo della chimica che ha perso la vita improvvisamente.

Palma Campania, addio al professor Mario Malinconico

Il prof. Malinconico era Corrispondente nella Società Nazionale di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Nel 2019 fu nominato dal Presidente del CNR come rappresentante italiano presso l’International Science Council. Inoltre, faceva parte del Comitato Scientifico di Legambiente, coordinando vari progetti europei su temi ambientali, e consulente tecnico e scientifico per i progetti CRAFT della Comunità Europea.

Autorevole esperto di chimica, si è distinto nel panorama scientifico internazionale collezionando diversi premi tra cui il ‘Distinguished Chemistry Award’. Ad annunciare la tragica notizia ai cittadini è stato il sindaco Nello Donnarumma: “Ieri Palma ha perso una delle più grandi menti che la nostra terra abbia partorito”.

“La sua ricerca era dedicata alla sintesi di nuovi polimeri, alla modifica chimica dei polimeri naturali e sintetici, al riciclaggio delle materie plastiche, allo sviluppo di plastiche biodegradabili e compostabili per l’imballaggio e l’agricoltura. La sua scomparsa ci addolora. Dobbiamo onorare, come comunità, la sua memoria. Alla sua famiglia arrivino le nostre condoglianze. Che la terra gli sia Lieve”.

Anche l’Ipcb-Cnr ha voluto ricordare il prof. Malinconico: “Attoniti e con immenso dolore comunichiamo a quanti lo hanno conosciuto e stimato che Mario Malinconico, nostro amato collega nonché figura carismatica e di spessore nel mondo della chimica, ci ha improvvisamente lasciati”.

“Durante la sua lunga carriera nel campo della ricerca ha formato diverse generazioni di studenti, ricercatori, colleghi trasmettendo loro sempre rigore e passione per questo lavoro e accompagnandoli con la sua inconfondibile e irresistibile risata. La gioia per la sua professione e per la vita ha raggiunto i più lontani angoli del mondo e siamo certi che continuerà ad ispirare tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerlo, di lavorare con lui e che avranno ora il compito non semplice di portare avanti, con la stessa energia, la stessa passione e lo stesso entusiasmo quanto da lui iniziato. Ciao Mario”.

Il cordoglio arriva anche da Città della Scienza: “Una notizia che ci ha lasciati tutti attoniti e affranti. Ci ha improvvisamente lasciati Mario Malinconico, un nostro caro amico e collega. Un grande scienziato e uno straordinario uomo che, nell’arco della sua grande carriera nel campo della ricerca, ha formato diverse generazioni di studenti e ricercatori trasmettendo loro sempre passione per questo lavoro e accompagnandoli con la sua grande umiltà e un inimitabile sorriso”.

“Mario è stato ricercatore al CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 1983 e dal 2004 è Direttore di ricerca presso l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali Ipcb-Cnr di Pozzuoli, Napoli. Ha collaborato con Città della Scienza in tanti progetti di internazionalizzazione tra Italia e Cina. Ci mancherai Mario. Buon viaggio”.