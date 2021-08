Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza a Maratea. Nonostante l’aumento dei contagi covid in Regione, il presidente mantiene alta la guardia e opta per una breve vacanza in Italia e in particolare nella nota città della Basilicata. Come reso noto dal Comune, a Maratea si registrano 26 attualmente positivi al covid. Di questi due sono turisti e 24 sono residenti.

VINCENZO DE LUCA, VACANZE A MARATEA RIGOROSAMENTE IN MASCHERINA

De Luca, che ha il green pass, non si toglie la mascherina neanche quando viene fermato da alcune persone per qualche selfie. Tantissime infatti le foto che sono state diffuse in rete che ritraggono il governatore in giro per la città e con indosso sempre la mascherina (anche con un clima torrido).

“Il Presidente della Regione Campania De Luca Vincenzo ieri sera ha trascorso la sua serata al centro storico di Maratea. Nella foto è in compagnia del sindaco Daniele Stoppelli“.

Camicia, occhiali e mascherina. Così si presenta De Luca anche in vacanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pasquale Di Trani (@pask_29)

L’Ansa pubblica anche un’altra foto che ritrae il governatore in compagnia di tre giovani ragazzi di Avellino (Benedetto, Giuseppe e Luca) in vacanza a Maratea. Gli universitari, che hanno incontrato De Luca all’interno di una pizzeria, hanno chiesto un selfie al presidente della Campania. Poi si sono lasciati andare ad una richiesta particolare, un “Forza Lupi” finale che è stato detto da De Luca prima di abbandonare il tavolo. A Maratea in questi giorni ci sono stati anche altri ospiti vip, da Giulia Salemi a Cesare Cremonini. Tutti a caccia di selfie, ma per alcuni la vera star era De Luca.