Tornano i concerti in Italia e quello andato in scena ieri sera a Paestum ha incantato tutti. La voce di Fiorella Mannoia ha riecheggiato e preso ancora più forza all’ombra dei templi dando vita a uno spettacolo unico. La cantante ha fatto tappa in Campania per il suo tour ‘Padroni di niente’ prodotto e organizzato da Friends&Partner. Obbligo di green pass, mascherine e posti distanziati nel pieno rispetto delle misure anti contagio.

PAESTUM, LA MANNOIA OMAGGIA PINO DANIELE CON TERRA MIA

Tante le canzoni nel suo repertorio, tra cover e brani d’autore come “I treni a vapore”, “Sally”, “Come si cambia”, “Che sia benedetta” oltre quelli tratti dal suo ultimo album di cui prende il nome il concerto. Non poteva mancare poi un omaggio che la Mannoia ha voluto fare al grande Pino Daniele. La cantante ha deciso di dare la sua personale interpretazione a un classico del cantautore partenopeo, ‘Terra Mia‘. Il video è stato poi postato sul suo profilo Instagram.

Stasera Paestum. Omaggio a Pino Daniele

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

La Mannoia ha poi voluto ringraziare il calore del pubblico di Paestum e si è inginocchiata a loro:

“Grazie Paestum. Volevo ringraziarvi ulteriormente perché mi rendo conto che in momenti di covid come questo venire a un concerto non è facile. I biglietti sono nominali, bisogna arrivare molto tempo prima, il green pass, la mascherina, le norme, non potersi alzare e ballare quanto vorremmo. Questo per me, e non va mai dimenticato, è un atto d’amore e come si dice a Napoli: “‘A faccia mia, sotto ‘e piedi vostri“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

Poi ha mostrato una una bandiera di Emercengy.