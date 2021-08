Covid Italia, il bollettino del 23 agosto 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 4.168 i nuovi positivi a fronte di 101.341 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è del 4,11%, ancora in aumento rispetto a ieri quando si attestava al 3,37%.

In testa la Sicilia con 1.121 nuovi contagi seguita dall’Emilia-Romagna con 558. La Campania oggi registra 190 nuove positività.

Il numero di decessi sale a 128.795, +44 nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi raggiungono quota 3.928, +161 dall’ultimo aggiornamento. I pazienti in terapia intensiva sono 485, con un incremento di 13 unità, e 45 gli ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 131.142 persone.

Il numero di dimessi e guariti si attesta a 4.224.429, +3.505 nelle ultime 24 ore. Il numero di attualmente positivi è in aumento e raggiunge i 135.555 casi (+617). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, stando al bollettino di oggi, lunedì 23 agosto 2021, hanno contratto il coronavirus 4.488.77 persone in Italia.

In generale, rispetto a ieri, continua ad aumentare il tasso di positività mentre diminuiscono i nuovi contagi che oggi superano le 4mila unità (ieri erano +7.200). In salita anche il numero dei ricoverati, sia in terapia intensiva che in area medica. Si registra anche un lieve calo dei decessi, 44 quelli registrati oggi.