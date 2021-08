Notte di maltempo a Napoli e in Campania, grandine come palline da golf: le foto

Nottata di maltempo in Campania. Fulmini, temporali e grandine hanno colpito Napoli, le zone interne e la Costiera Amalfitana.

Notte di maltempo a Napoli e in Campania

Sul Napoletano si è abbattuta una bomba d’acqua, mentre a Positano sono caduti chicchi di grandine enormi, grandi in alcuni casi come palline da golf. “E che risveglio….. dei chicconi di ghiaccio ….. e che rumore!!!! Chissà i danni che ha fatto!!!!” è il post pubblicato da Cristina d’Aiello dell’Hotel Savoia poco prima delle 5 di questa mattina.

Sulla nostra regione si è scatenata già ieri sera una tempesta di fulmini, che ha interessato soprattutto le aree interne della Campania e la zona al confine con il Lazio.

Ieri la Protezione Civile aveva emanato per queste ore un’allerta meteo gialla per rischio pioggia, vento e grandine valida fino alle ore 20 di stasera. Inoltre ha raccomandato agli enti competenti di prestare la massima attenzione alle aree interessate da incendi e di porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti.