Consueto appuntamento col bollettino emesso dal Ministero della Salute, che aggiorna sulla situazione dei contagi da Covid in Italia ad oggi, martedì 31 agosto. I nuovi positivi al coronavirus sono 5.498 (ieri erano 4.257).

Il dato è stato elaborato in base ai risultati di 307.643 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 109.803 di ieri. Il tasso di positività si attesta quindi all’1,79%, in calo rispetto all’aggiornamento di ieri, quando corrispondeva al 3,88%.

Covid Italia, il bollettino di oggi 31 agosto 2021

La regione più colpita si conferma essere la Sicilia, con 1.091 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Seguono la Lombardia (+723) e il Veneto (+583). La Campania registra 471 nuovi casi, con un tasso di positività in netto calo (2,25%%).

Oggi sono 75 i morti (in totale 129.221) e 5.498 i nuovi casi da Covid-19 su 109.803 test. I ricoverati con sintomi sono 4.252, con un decremento di 12 unità rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono in tutto 544, con un calo di 4 unità rispetto all’ultimo aggiornamento e 49 ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 133.129 persone: il 96,52% degli attualmente positivi totali.

Oggi gli attualmente positivi appaiono in calo di 3.468 unità, e si attestano a 137.925. I dimessi e guariti sono in tutto 4.272.845, +8.885 rispetto all’ultimo aggiornamento. Stando al bollettino di oggi, martedì 31 agosto 2021, dall’inizio dell’emergenza hanno contratto il covid in Italia 4.539.991.