Covid in Italia, il bollettino del 27 settembre 2021 – Il Ministero della Salute, che quotidianamente aggiorna sui casi di positività al coronavirus in Italia, ha diffuso i dati di oggi. Sono 1.772 i nuovi positivi a fronte di 124.077 tamponi effettuati. La percentuale di positivi è dell’1,42%, in lieve aumento rispetto a ieri quando si attestava all’1,1%.

La regione più colpita è l’Emilia-Romagna, che oggi registra 289 nuovi positivi. Seguono la Sicilia, con 227 nuovi casi di covid, e il Veneto, che oggi ne conta 217. La Campania registra 173 positivi in più nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività in lieve aumento (2,68%).

Il numero di decessi sale a 130.742, +45 nelle ultime 24 ore. Sono 3.487 i ricoverati con sintomi (-52). I pazienti in terapia intensiva sono 488 (+5), con 29 ingressi giornalieri. In isolamento domiciliare si trovano 97.105 persone.

Gli attualmente positivi nel nostro paese sono ulteriormente in calo, e oggi raggiungono le 101.080 unità, con un decremento di 1.164 persone rispetto a ieri.

I dimessi e guariti dal coronavirus da inizio pandemia sono 4.430.265, con un incremento di 2.892 unità dall’ultimo bollettino. Stando all’aggiornamento del Ministero della Salute, da inizio pandemia ad oggi, lunedì 27 settembre 2021, hanno contratto il covid 4.662.087 persone in Italia.