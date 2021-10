In Italia continua la campagna vaccinale anti covid che prevede ora anche la somministrazione della terza dose agli over 80. Importante è tenere sotto controllo la circolazione del virus per questo le varie Asl della Campania hanno previsto un piano di monitoraggio nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

SEI SCUOLE SENTINELLA PER TEST SUGLI STUDENTI DELL’ASL NAPOLI 3 SUD: 900 ALUNNI TUTTI NEGATIVI

Test vengono quindi fatti a campione sugli studenti per trovare eventuali casi asintomatici, più diffusi tra i giovani. Come reso noto dall’Asl Napoli 3 Sud, sono stati scelte 6 scuole: uno nella città di Marigliano, uno a Palma Campania, uno a Cercola, uno a Pompei, uno a Portici e uno a Castellammare di Stabia. I 6 istituti sono state identificate in base alla geografia del territorio, alla densità di popolazione e agli ambiti distrettuali dell’azienda sanitaria. Il monitoraggio è stato effettuato su base volontaria agli alunni di età compresa tra i 6-11 anni e tra i 12-14 anni che frequentano le scuole sentinella. Ottimi i risultati avuti: nella prima sessione di monitoraggio (dal 13 settembre al 26 settembre), sono stati coinvolti circa 900 alunni. Gli esiti dei tamponi molecolari salivari, analizzati presso la unità operativa di microbiologia e virologia dell’ospedale Cotugno di Napoli, sono tutti risultati negativi.

Questo l’elenco delle scuole sentinella:

Un test analogo, che rientra nel piano per avere scuole sicure, era stato effettuato con successo anche dall’Asl Napoli 1 Centro.