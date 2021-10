Con l’arrivo di Halloween e della Festa dei morti si moltiplicano gli appuntamenti golosi in Campania: a Casal di Principe, in provincia di Caserta, a breve prenderà il via Chococasale 2021, una festa tutta dedicata agli amanti del cioccolato artigianale.

La festa animerà Casal di Principe da venerdì 29 a domenica 31 ottobre e anche nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre. Gli stand saranno aperti dalle 16:00 fino a mezzanotte, con gonfiabili, popcorn, zucchero a velo e speciali palloncini scolpiti, e ci sarà l’occasione di partecipare a tanti eventi per grandi e piccini.

Tra questi vi saranno le performance degli artisti di strada e una serie di concerti. Per venerdì 29 ottobre è prevista l’esibizione del gruppo napoletano “La Maschera”, mentre sabato 30 ottobre a Casal di Principe è atteso il concerto di Tony Tammaro.

Anche mercoledì 8 dicembre sarà una giornata speciale, decisamente per i più piccoli. Per l’occasione verrà infatti allestito il villaggio di Babbo Natale, e ci sarà l’occasione di assistere alla sfilata di Majorettes Shine Stars di Casal di Principe, sia nella giornata di apertura che in quella di chiusura.

Qui di seguito vi forniamo un riepilogo delle informazioni più importanti sulla festa del cioccolato artigianale a Casal di Principe:

Quando

29, 30 e 31 ottobre; 8 dicembre

Dove

Piazza Villa 81033 Casal di Principe (CE)

Programma della festa

ì

ore 19:30 – Apriranno l’evento le Majorettes Shine Stars di Casal di Principe

ore 21:00 – LA MASCHERA

ore 21:00 – TONY TAMMARO

ore 21:00 – MARCO SENTIERI

ì

Villaggio di Babbo Natale

Sfilata di Majorettes Shine Stars di Casal di Principe

I biglietti sono acquistabili a questo link. L’ingresso è consentito fino a un’ora prima dell’evento: sarà necessario esibire il GreenPass e vigerà l’obbligo di indossare la mascherina e di rispettare le misure anti-covid. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Chococasale e alla pagina Facebook dedicata all’evento.