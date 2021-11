Covid in Campania, il bollettino del 11 novembre 2021 – Consueto appuntamento con l’Unità di Crisi della Regione Campania che quotidianamente aggiorna sui casi di contagio riscontrati nel territorio. I positivi oggi sono 959 (ieri +813) a fronte di 29.372 tamponi effettuati (ieri erano 27.325).

Per la prima volta dopo diversi mesi, la nostra regione ha superato la soglia degli 900 contagi giornalieri. Anche il tasso di positività è di nuovo in rialzo, e passa dal 2,98% di ieri al 3,26% di oggi. Si registrano 3 deceduti nelle ultime 48 ore, così come nell’ultimo aggiornamento: a questi vanno aggiunti tre pazienti morti di covid in precedenza ma registrati ieri.

Covid Campania – il bollettino di ieri

Le strutture ospedaliere, per di più, contano un leggero incremento dei ricoveri. I posti occupati in terapia intensiva sono tre in meno rispetto all’ultimo aggiornamento, mentre si contano 7 nuovi pazienti ricoverati nei reparti covid di degenza ordinaria.

Covid Campania – bollettino 11 novembre 2021

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 959

Test: 29.372

Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (-3)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 290 (+7)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.