Con la quarta ondata di covid e la diffusione rapida della variante Omicron, il Governo pensa a una nuova stretta per la scuola: basterà un caso positivo in classe per far scattare la quarantena per tutti gli altri studenti.

Questo quanto si legge in una circolare del Ministero della Salute, riportata dall’Adnkronos. A firmarla sono il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, e il capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur, Jacopo Greco.

“Ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare“, si legge nella circolare, “con una incidenza (casi/popolazione) settimanale ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 25/11/2021): valore ben lontano dal quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi“.

Per questo motivo, “si ritiene opportuno sospendere – provvisoriamente – il programma di ‘sorveglianza con testing‘ e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico”.

Nel frattempo, l’aumento dei contagi e l’avanzare della variante sudafricana preoccupa anche la Campania. Qui il governatore De Luca ha avanzato una proposta per tutelare alunni e docenti nella pausa natalizia: un mese di sola didattica a distanza a partire dall’8 dicembre.