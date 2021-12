Domani è prevista un’allerta meteo di colore arancione su tutta la Campania. Per questo anche il neo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deciso di chiudere le scuole seguendo alcuni sui colleghi che in queste ore hanno diramato ordinanza in tal senso.

ALLERTA METEO, DOMANI SCUOLE CHIUSE A NAPOLI

E’ la prima volta che Manfredi ‘copia’ de Magistris chiudendo le scuole in occasione di un’allerta meteo che sarà di colore arancione. Questo il comunicato del Comune che spiega i motivi di tale scelta:

“Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato in serata l’ordinanza con la quale vengono chiuse domani 2 dicembre “le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado compresi gli asili nido”. Il provvedimento si è reso necessario in conseguenza dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale considerato che – come si legge nell’ordinanza – “l’intensificarsi del vento nelle ore pomeridiano coincide con il termine delle lezioni scolastiche e l’uscita da scuola degli alunni“.

Domani saranno chiusi anche i parchi cittadini. Chiuse le scuole di diversi Comuni campani come quello di Torre del Greco, Pompei, Ercolano, Casal di Principe, Somma Vesuviana e San Giorgio a Cremano. I sindaci hanno infatti già diramato le ordinanze. Tutti sono preoccupata dalla pioggia intensa che dovrò cadere domani.