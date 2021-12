La Rai omaggia Lina Wertmüller, la regista scomparsa oggi a Roma. Dal 2015 era cittadina onoraria di Napoli, città che amava immensamente, e solo lo scorso anno aveva ricevuto il premio Oscar alla carriera per la sua filmografia lunga e di prestigio, caratterizzata da pellicole recanti titoli insolitamente lunghi, vero e proprio marchio di fabbrica. Nel 1977 divenne la prima donna regista a essere candidata all’Oscar con Pasqualino Settebellezze.

Su Rai1 in terza serata andrà in onda il ciclo “Una notte con il cinema italiano” il film “I basilischi”. Rai3 la ricorda in “BLOB” e con il film “Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova. Si sospettano moventi politici” con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini e Turi Ferro.

Approfondimenti e servizi su Lina Wertmuller anche nei Tg e nei Gr: nel corso della giornata, su Rainews24, testimonianze, materiale d’archivio e collegamenti in diretta. La Tgr Puglia ne traccia un profilo con il direttore del Bifest Felice Laudadio del film “Basilischi”, in parte girato a Minervino Murge. La Tgr Emilia-Romagna ripropone una intervista del 2018, quando la Wertmuller ritirò il Premio alla carriera del Bellaria Film Festival, e anche la Tgr Sardegna descrive il rapporto della regista con l’isola su cui ha ambientato alcuni tra i suoi film più belli.

Rai Movie alle 19.20 ha mandato in onda “Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada” con Ugo Tognazzi, Renzo Montagnani, Piera Degli Esposti, Gastone Moschin e Enzo Jannacci e Rai Premium alle 23.30 “Mannaggia alla miseria”.

Rai5 alle 18.05 dedica alla regista una puntata di “Senato & Cultura – Omaggio Al Cinema”, mentre Rai Storia presenta lo Speciale “Lina Wertmuller ‘l’énfant terrible’” (alle 19.05 e 23.05, con replica venerdì 10 dicembre alle 12.00 e 17.30) che ne ripercorre la carriera dagli esordi – raccontati dalla stessa artista – ai brani dei suoi programmi Rai più famosi e ai film più importanti. Sabato 11 dicembre alle 21.10, inoltre, Rai Storia proporrà “Questa volta parliamo di uomini” con Nino Manfredi, Margaret Lee, Luciana Paluzzi, Milena Vukotic.

Su RaiPlay è disponibile, nella sezione “da non perdere”, una collezione di contenuti dedicati, dai film come “Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada” o “Rita la zanzara” alle interviste come quella a “Che Tempo Che Fa” dopo l’Oscar alla Carriera (2019). In evidenza anche gli 8 episodi della miniserie televisiva “Il Giornalino di Gian Burrasca” del 1964-65.