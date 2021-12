De Luca: “Bambino di 9 anni ricoverato, è grave. Vaccinate i vostri figli da 5 a 11 anni”

Consueto appuntamento del venerdì pomeriggio con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che in diretta su Facebook e Instagram ha fornito diversi aggiornamenti sulla situazione Covid. Il primo riguarda il tema delle vaccinazioni per i bambini della fascia di età dai 5 agli 11 anni.

De Luca sui vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni

“Per quanto riguarda i contagi abbiamo registrato nelle ultime due settimane, e questo è un dato abbastanza preoccupante, un numero di 3042 contagi per bambini della fascia di età da 5 a 11 anni. Questo è il dato che riguarda le due settimane dal 26 novembre al 2 dicembre. In queste due settimane la fascia di età che ha avuto più contagi è la fascia 5-11 anni. È un’ulteriore conferma della necessità di avviare la campagna di vaccinazione anche per i bambini più piccoli. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, sappiamo che ci sono state preoccupazioni”.

“Credo che tutta la comunità scientifica sia concorde nel sollecitare una campagna di vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni in condizioni di assoluta sicurezza per i nostri bambini. Dal 16 cominciamo questa campagna di vaccinazione. Abbiamo un dato molto positivo: ad oggi si sono registrati per la vaccinazione già duemila bambini di questa fascia di età. Penso che avremo dopo una prima fase di riflessione, anche si incertezza, avremo una campagna di vaccinazione importante anche per questa fascia di età. Poi contiamo ovviamente di utilizzare il periodo festivo con le scuole chiuse per avere una campagna ancora più di massa”.

“Complessivamente dunque noi abbiamo una buona tenuta. Oggi abbiamo due ricoveri gravi in terapia intensiva; uno di 9 e l’altro di 26 anni, entrambi non vaccinati. Abbiamo il ricovero in area critica di un paziente di 57 anni non vaccinato. Al netto di questi tre casi gravi tutti non vaccinati registriamo una buona tenuta della nostra Regione e del nostro sistema ospedaliero. Fra l’altro il Ministero ha certificato che la Campania è la prima regione d’Italia con 51.888 unità per quanto riguarda il totale dei guariti in Italia da Covid”.