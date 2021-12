Casina Vanvitelliana, lo spettacolo di luci incanta tutti: superate le 70 mila visite

La Casina Vanvitelliana, avvolta nella magia del Natale, continua ad attrarre numerosi visitatori: ad oggi è stata superata la soglia delle 70 mila persone che hanno visitato il sito per godere dell’incanto delle luminarie natalizie inaugurate agli inizi di novembre.

Casina Vanvitelliana, le luminarie di Natale incantano i visitatori

A rendere noto il grande traguardo raggiunto è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che, tramite social, esprime il suo orgoglio: “E’ un successo. Sappiate che con questa notte abbiamo superato quota 70.000 persone che hanno già visitato le luci di Natale al Sito Reale di Bacoli. Lo ripeto: 70.000. E’ davvero impressionante. Ci siamo riusciti in meno di due mesi”.

“La Casina Vanvitelliana è diventata tra i siti culturali più visti e fotografati della Regione Campania. Per famiglie, bambini, artisti. E’ un orgoglio immenso per la nostra comunità. Raggiunto nonostante tanti giorni di maltempo. Raggiunto grazie ad iniziative, qualità, impegno, passione. Grazie all’aiuto di tutti e alla sinergia tra presidente del Centro Ittico campano, Francesco Caputo, e l’assessore alla cultura Mariano Scotto. Insieme stiamo facendo rinascere la città, un passo alla volta” – ha concluso.

Il gioiello borbonico, negli ultimi mesi, si è distinto per aver portato avanti una straordinaria campagna di vaccinazione, ponendosi come punto di riferimento anche nella lotta contro il covid. Proprio per questo motivo l’accensione delle luminarie è avvenuta in presenza del personale sanitario ormai da mesi impegnato in prima linea per debellare l’epidemia.