E’ attesa per domani l’approvazione del nuovo decreto del Governo che, in vista del Capodanno, sembra intenzionato ad introdurre misure restrittive, soprattutto per i non vaccinati, per frenare l’avanzata del covid e, in particolare, della variante Omicron.

Nuovo decreto di Capodanno: verso nuove misure restrittive

I primi studi sulla variante Omicron ne hanno confermato la maggior contagiosità e a preoccupare gli esperti è soprattutto l’arrivo del picco previsto per gennaio. Ragion per cui, come già annunciato dal Premier Draghi, risulta essenziale proseguire la campagna vaccinale e tenere comportamenti di massima cautela.

Tra le novità principali del nuovo decreto, stando a quanto rende noto ‘Il Corriere della Sera’, potrebbe rientrare la possibilità di poter effettuare la terza dose dopo quattro mesi dall’ultima inoculazione, riducendo dunque i tempi di attesa.

Inoltre, si fa sempre più concreta l’idea di ridurre la validità del Green Pass che potrebbe passare dai 9 mesi attuali ai 6, se non addirittura 5. Per partecipare a grandi eventi o accedere a locali soggetti al rischio di assembramento (come le discoteche) potrebbe essere richiesto l’esito negativo del tampone anche ai vaccinati. In più il divieto dei festeggiamenti in piazza a Capodanno, già promosso dal Presidente della Campania, potrebbe essere esteso a tutta Italia.

Quanto all’ipotesi di introdurre nuovamente il coprifuoco è escluso che la misura possa riguardare i soggetti immunizzati: l’idea sarebbe quello di limitare gli spostamenti soltanto dei non vaccinati. Per evitare che la situazione del contagio possa compromettere l’economia, alcuni ministri hanno proposto di introdurre l’obbligo vaccinale per i lavoratori, soprattutto per le categorie a stretto contatto con il pubblico.