Natale a Napoli, spettacoli gratuiti nel giorno della Vigilia: il programma

Giunge al termine domani, 24 dicembre 2021, il programma culturale di spettacoli Ri-nascita organizzato nelle 10 municipalità di Napoli con una serie di spettacoli conclusivi. L’iniziativa, promossa dall’Assessore al Turismo ed Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, e finanziata dai fondi del Poc Campania 2014-2020, Piano strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali, dall’8 dicembre ha portato nella città di Napoli eventi di animazione legati alle festività natalizia.

Domani, in occasione della vigilia di Natale, si terranno gli ultimi appuntamenti di Ri-nascita, come dichiarato dal Comune di Napoli: “Saltimbanchi a via Chiaia, in piazza del Gesù e piazza Gravina: questi gli appuntamenti per la prima, seconda e terza municipalità mentre alla quarta, in piazza Garibaldi, show dei Scintilla. Jazz al Vomero, posteggia nella zona orientale e street circus nell’area nord di Napoli: queste le esibizioni in quinta, sesta e settima municipalità mentre in ottava di scena il Circus di strada e in nona e decima show di tammurriata e folk”.

Gli spettacoli si terranno nelle fasce orarie comprese tra le 12:00 e le 14:00 e tra le 18:00 e le 21:00. L’intento, ancora una volta, come comunicato dall’organizzazione al lancio dell’iniziativa, è quello di “Garantire ai cittadini un’occasione imperdibile per sostituire dalla mente le immagini cupe delle strade vuote e consegnare, invece, un affresco traboccante di vita; una boccata d’aria indispensabile dopo un lungo periodo di apnea e che ha proprio il sapore, per l’appunto, di rinascita”.