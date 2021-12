Covid Campania, il bollettino: oltre 7000 i nuovi casi, ma cala il tasso di positività

Consueto appuntamento con il bollettino ordinario dell’Unità di crisi della Regione Campania. I positivi di oggi sono 7.181 (2291 ieri) a fronte dei 104.533 tamponi effettuati (30187 ieri). I deceduti sono 14 nelle ultime 48 ore, 10 solo ieri.

Il tasso di positività è in calo, dato anche il maggior numero di tamponi effettuati, e si attesta al 6,86% contro l’7,59% di ieri.

Covid Campania, il bollettino di oggi 29 dicembre 2021

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 7.181

Test: 104.533

Deceduti: 14 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 35

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 534

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.​

Il bollettino di ieri 27 dicembre 2021

La Regione Campania, oltre a fornire l’aggiornamento quotidiano dei contagi, comunica che è possibile consultare i dati relativi alle vaccinazioni collegandosi all’apposita sezione online. Intanto il Governo centrale sta valutando nuove misure per non bloccare l’Italia nel pieno della quarta ondata, tra cui l’ipotesi di un lockdown selettivo per i non vaccinati.