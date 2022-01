San Carlo, casi di Covid tra il personale. Annullati gli eventi: come avere il rimborso

Casi di positività al Covid-19 anche al San Carlo. A comunicarlo è la stessa Fondazione.

La Fondazione Teatro di San Carlo comunica che, durante i consueti controlli di routine cui viene sottoposto tutto il personale del Teatro, sono stati riscontrati nuovi casi di positività al Covid-19. Per cui si è resa necessaria la cancellazione dello spettacolo di questa mattina de Il Lago dei Cigni “for families” e delle rappresentazioni del balletto in programma questa sera martedì 4 gennaio e domani mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 11.30 e alle ore 18.

San Carlo, come ottenere il rimborso

La Fondazione, scusandosi per il disagio, precisa che è possibile richiedere la riconversione o il rimborso dei biglietti entro il 30 gennaio 2022 e che coloro che hanno acquistato il biglietto per gli eventi annullati riceveranno a breve una comunicazione via email.

Il Lago dei Cigni

Dal 29 dicembre al 5 gennaio erano in programma anche 5 matinéé per famiglie, ovvero spettacoli in versione ridotta del Lago dei cigni con esecuzione del II atto su musica registrata. Nella sua versione del capolavoro di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Patrice Bart condensa in due atti il balletto originale, composto tra il 1875 e il 1876, costruendo un allestimento dove assumono maggiore rilievo i personaggi della Regina madre e Benno.

Info

email biglietteria@teatrosancarlo.it;

Tel. 0817072331