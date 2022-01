Il Comune di Napoli ha diffuso l’appello di Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi, che rivolgendosi ai cittadini partenopei ha sottolineato l’importanza del vaccino anti-covid per arginare gli effetti devastanti della pandemia.

Napoli, Pregliasco ai cittadini: “Il vaccino è fondamentale”

“Napoli è una città straordinaria con persone straordinarie. Insieme, però, dobbiamo difenderci dal covid. Per farlo è fondamentale la vaccinazione e la ri-vaccinazione quando necessaria, dopo 5 mesi forse anche 4 nel breve, ma soprattutto un nuovo galateo da adottare sempre nei contatti interpersonali” – ha dichiarato tramite un video pubblicato dal Comune.

“Questa patologia ora la conosciamo, sappiamo prevenirla e trattarla sempre meglio però deve esserci un lavoro corale di tutti, dei cittadini napoletani, di tutta Italia e del mondo, per essere più pronti a difenderci da questa stupida patologia che purtroppo può dare effetti pesanti soprattutto per i soggetti più fragili” – ha concluso.

Un invito rivolto alla percentuale di popolazione che non ha ancora aderito alla campagna vaccinale, nonostante il rischio ulteriore rappresentato dalla variante Omicron. Intanto l’intera Campania continua a registrare numeri elevati rischiando di passare in zona gialla nelle prossime settimane.

I dati dell’Agenas, infatti, mettono in evidenza un incremento della percentuale dei ricoveri, sia in terapia intensiva che in area medica, oltre all’aumento dell’incidenza. Soltanto oggi, stando al bollettino diffuso dall’Unità di Crisi, si registrano oltre 12.000 nuovi contagi anche a causa del numero crescente di tamponi effettuati.