Covid Campania, il bollettino del 5 gennaio 2022 – Consueto appuntamento con l’Unità di Crisi della Regione Campania che quotidianamente aggiorna sui contagi rilevati sul territorio. Oggi sono 16.972 i nuovi positivi (ieri +12.058) a fronte di 117.278 tamponi effettuati (ieri +118.047).

Il tasso di positività è in crescita, visto l’elevato numero di tamponi effettuati, e si attesta al 14,47% contro il 10,2% dell’ultimo aggiornamento. I decessi sono 11 nelle ultime 24 ore più 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri (+12 e +3 deceduti in precedenza nel precedente bollettino). Aumenta il numero dei ricoverati sia in terapia intensiva che in area medica.

COVID IN CAMPANIA: IL BOLLETTINO DEL 5 GENNAIO

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 16.972

Test: 117.278

Deceduti: 11 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza (tra l’8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022),​ ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 65, +8

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 813, +32

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

COVID CAMPANIA – IL BOLLETTINO DI IERI

La Regione Campania, oltre a fornire l’aggiornamento quotidiano dei contagi, comunica che è possibile consultare i dati relativi alle vaccinazioni collegandosi all’apposita sezione online. Intanto anche la nostra Regione è tra quelle che rischiano di passare in zona gialla.