Primo importante traguardo raggiunto per Paolo Sorrentino. Il suo film autobiografico, E’ stata la mano di Dio, è stato infatti candidato tra i 5 migliori film internazionali in lizza per un Oscar rientrando così nella cinquina delle nomination annunciate oggi. La premiazione avverrà il 27 marzo a Los Angeles.

OSCAR, NOMINATION PER È STATA LA MANO DI DIO DI SORRENTINO: È NELLA CINQUINA

Gli altri film candidati sono: il giapponese DRIVE MY CAR di Ryûsuke Hamaguchi, il danese FLEE DI Jonas Poher Rasmussen (che ha avuto la nomination anche tra i film d’animazione), LUNANA: A YAK IN THE LASSROOM di Pawo Choyning Dorji (Bhutan) e LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO del norvegese Joachim Trier. Intervistato dall’Ansa, Sorrentino ha dichiarato:

“Sono felicissimo di questa nomination. Per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l’ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre. Per arrivare fin qui, c’è stato bisogno di un enorme lavoro di squadra. Dunque, devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi: senza mai prendermi sul serio“.

Ma agli Oscar parteciperanno anche altri italiani. Enrico Casarosa è candidato agli Oscar con il film animato Disney ‘Luca‘ che racconta la storia di un pesce che si trasforma in uomo sulla terraferma ambientato in Liguria. Massimo Cantini Parrini è stato invece nominato agli Oscar per i costumi del film Cyrano.