Covid Campania, il bollettino del 9 febbraio 2022 – L’Unità di Crisi della Regione Campania, come di consueto, ha trasmesso il bollettino covid relativo alla giornata di oggi. Sono 7.948 i positivi del giorno (ieri +10.789) su 66.116 tamponi effettuati (ieri erano 87.836).

Il tasso di positività è del 12,02% sostanzialmente invariato rispetto a ieri quando si attestava al 12,28%. I decessi sono 41, di cui 22 nelle ultime 48 ore e 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Si registra una diminuzione sia dei ricoveri in terapia intensiva sia di quelli in area medica.

Covid Campania: il bollettino di oggi 9 febbraio 2022

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 7.948 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 6.049

Positivi al molecolare: 1.899

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 66.116

di cui:

Antigenici: 43.218

Molecolari: 22.898

Deceduti: 22 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 19 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 79 (-3)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.312 (-26)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

