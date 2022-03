Covid Campania, il bollettino di oggi: stabili i positivi e i ricoveri, calano i decessi

Covid Campania. Consueto appuntamento con il bollettino ordinario di oggi 11 marzo 2022 emesso dall’Unità di crisi della Regione Campania che ci aggiorna anche oggi della situazione contagi da coronavirus.

Oggi i nuovi casi positivi sono 5.001 (ieri 5.233), su 31.759 tamponi effettuati (ieri 32.637). I morti sono 6 (ieri 13), i ricoveri in terapia intensiva sono 25 (ieri 26 ), mentre in degenza ordinaria sono 545 (ieri 544). Il tasso di positività è del 15,7% in calo rispetto a ieri (16%).

Il bollettino di ieri 10 marzo 2022

Covid Campania, il bollettino di oggi 11 marzo 2022

Positivi del giorno: 5.001 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 4.115

Positivi al molecolare: 886

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 31.759

di cui:

Antigenici: 22.030

Molecolari: 9.729

Deceduti: 4 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Ricoveri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 25

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 545

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili sul sito della Regione Campania