Firmato protocollo sui trapianti d’organo, De Luca: “Esempio unico in Italia”

“Questo protocollo costituisce un momento di una lunga marcia iniziata nel 2009. – ha commentato Antonio Gialanella – La Regione Campania può andarne fiero. E’ il primo esempio a livello nazionale“.

De Luca: “Unico in Italia“

“E’ un esempio straordinario, unico in Italia, tra sistema sanitario regionale e autorità giudiziaria – ha detto il Governatore Vincenzo De Luca. – E’ un tema delicato con barriere psicologiche che vanno superate da parte dei familiari. Il Covid ha ridotto in generale le donazioni di tutto, anche di sangue e anche i controlli“.

“10mila persone in Italia in liste d’attesa per i trapianti, – ha proseguito – e di queste 600 muoiono per non aver potuto ricevere l’organo in tempo utile per il trapianto. Proviamo ad immaginare la vita di chi aspetta il trapianto, un’attesa angosciosa“.

“Per queste procedure lunghe perdiamo vite – continua – una persona che dona gli organi può salvare una persona. Il protocollo va gestito ed occorre ci sia il supporto di tutti. Ma siamo molto fiduciosi sul successo che avrà questo protocollo. L’organo va espiantato entro certi tempi e quindi la gestione del tempo è decisiva “.

“Il protocollo è un segnale di solidarietà e aiuto verso queste persone che aspettano il trapianto. – continua De Luca – Prendiamolo anche come messaggio di pace verso un cessate il fuoco in Ucraina per bloccare il bagno di sangue“.