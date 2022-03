Il super raffreddore in arrivo dall’Australia: come distinguerlo dal Covid

Quando scoppiò il Sars-Cov-2 in Cina pochi pensavano che sarebbero diventato una pandemia globale. Adesso, in Australia, i medici sono alle prese con un “super raffreddore” che è diverso dal Covid pur presentando dei sintomi molto simili. La nazione, ricordiamo, è in isolamento da due anni rispetto al resto del mondo.

A parlare di questo super raffreddore è il Daily Mail, che racconta il caso di una donna di Sydney che era guarita dal Covid per ammalarsi di nuovo dopo circa due settimane. “Credevo di aver preso di nuovo il Covid – ha affermato – ma tutti i test sono risultati negativi. All’inizio pensavo fosse solo tonsillite, ma poi è andata sempre peggio. Ho iniziato a fare i test antigenici rapidi per assicurarmi che non fosse Covid. Mi sento davvero male, potrebbe anche essere peggio di Covid”.

Super raffreddore: similitudini e differenze con il Covid e influenza normale

La dottoressa Charlotte Hespe sottolinea la similitudine dei sintomi di questo super raffreddore con l’influenza ed il Covid, tanto da rendere molto difficile la distinzione: “Stiamo riscontrando più infezioni del tratto respiratorio superiore. Il raffreddore è una classica infezione del tratto respiratorio superiore con naso che cola, starnuti, tosse, mal di gola, occhi gonfi e che lacrimano. La guarigione dovrebbe avvenire entro cinque o sette giorni”.

Il super raffreddore, spiega, ha sintomi simili a quelli del Covid come mal di testa, dolori e febbre. Nel caso del super raffreddore i tempi di recupero sono di 10 – 14 giorni, generalmente. Sintomi come la perdita di olfatto e gusto invece sono assimilabili al Covid ed in questo caso resta utile fare il test apposito. I medici stanno rimarcando come l’Australia non sia mai stata così suscettibile a raffreddori ed influenze come in questi due anni di isolamento: il divieto di viaggiare e i lockdown durante l’epidemia, così come l’uso della mascherina, hanno ridotto di molto l’immunità ai normali raffreddori ed influenze.