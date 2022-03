VIDEO/ Napoli, in fila tutta la notte per acquistare il nuovo orologio: costa 260 euro

A Napoli, in piazza Trieste e Trento, una folla di persone ha atteso tutta la notte all’esterno del negozio Swatch per accaparrarsi uno dei nuovi orologi in edizione limitata. A diffonderne le immagini è stato il consigliere Francesco Emilio Borrelli attraverso un video pubblicato su Facebook.

Napoli, folla per accaparrarsi i nuovi orologi

In molti avrebbero trascorso tutta la notte all’esterno del punto vendita attendendone l’apertura per acquistare uno dei nuovi esemplari: per una delle undici versioni del nuovo prodotto il costo è di 260 euro. Simili code hanno caratterizzato anche i negozi di altre principali città d’Italia come Torino, Roma e Venezia. Nel centro partenopeo non sono mancati notevoli disagi al traffico veicolare.

La stessa azienda, tramite i canali social, è intervenuta sulla questione informando: “Non ci aspettavamo di ritrovarvi così numerosi presso i nostri negozi! Anche noi siamo elettrizzati per la collezione moonwatch e condividiamo il vostro entusiasmo. Vi ricordiamo che il prodotto non è limitato e sarà nuovamente disponibile. Vi invitiamo ad evitare code eccessive e assembramenti”.

Già a partire dalle prime ore del mattino una lunga fila di persone ha invaso l’intero marciapiede all’esterno del negozio partenopeo in piazza Trieste e Trento. Il nuovo modello, a partire dalla giornata di oggi, è disponibile soltanto all’interno degli store fisici.