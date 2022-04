Dramma a Napoli, donna investita da un camion dell’immondizia

Un grave incidente è avvenuto a Napoli, oggi 6 aprile 2022 in via Brin. Una donna è stata investita da un mezzo della nettezza urbana. A dare la notizia è la pagina dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Via Brin, donna investita da un mezzo della nettezza urbana

La dinamica dell’incidente risulta ancora poco chiara ed è in corso di accertamento: sul posto sono intervenuti tre mezzi del 118, delle postazioni Ferrovia, Ponticelli e Carlo III. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale del Mare: non si conoscono con precisione le sue condizioni di salute.

Seguiranno aggiornamenti.

Maiori, 74enne salvata dal 118

Sempre la pagina dell’associazione riporta un altro episodio avvenuto oggi. L’Equipaggio del 118 di Maiori in Costiera Amalfitana è stato allertato per dolore toracico di una paziente di 74 anni.

All’arrivo dei soccorritori la signora va in arresto, si iniziano le manovre di rianimazione, viene applicato il defibrillatore che permette di scaricare. La signora riprende il ritmo cardiaco e viene trasportata al demanio di Maiori dove ad attendere l’equipaggio c’era l’elisoccorso precedentemente allertato.